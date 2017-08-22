سامي الجميل: غلاء المعيشة سيزداد أكثر من 10 بالمئة

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "الجيش اللبناني قادر على أن يحمي جميع اللبنانيين وعلينا أن نثق به ونعطيه الأمان. "وذكر الجميل خلال جلسة المناقشة العامة "من شكك بقدرة الجيش بالدفاع عن لبنان أنه يظهر قدراته ومهنية ضباطه في معركته ضد الإرهاب"، وقال:"كلنا ثقة به ويجب أن يكون وحده المدافع عن الحدود". وسأل: "أين كانت وزراة الدفاع وقرار الحكومة من قبل؟".وقال: "نشعر بالاهانة من هذه الطريقة في ادارة البلد"، وسأل: "هل من الممكن الا يكون هناك موقف رسمي للحكومة أن يتصرف بعض الوزراء بمعزل عن الحكومة؟ هل كان الوزراء "ينتحلون صفة" خلال زيارتهم الى سوريا؟".وأضاف: "حصلت صفقات تبادل شملت متهمين بالارهاب، هل هناك قرار قضائي سمح بذلك؟".ولفت إلى أن "غلاء المعيشة سيزيد أكثر من 10% بسبب الضرائب التي أقرت"، وقال: "نحضر طعنا بقانون الضرائب ونناشد كل من يرفض الضرائب أن يوقع معنا".وطالب الجميل" بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البواخر." لافتا الى ان الدولة تتكلف اليوم مليارا و800 مليون دولار لاستئجار البواخر "في وقت بإمكاننا بناء معامل عبر القطاع الخاص تعود بعد ذلك الى الدولة".