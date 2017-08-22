"التغيير والإصلاح" : فتح العلاقة مع سوريا لمصلحة لبنان

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حيا تكتل التغيير والاصلاح الجيش اللبناني لعملية "فجر الجرود" الناجحة وقدر ما يقوم به، كما حيا أيضا الشهداء وعوائل الشهداء الذين ارتقوا بالأمس واليوم.ودعا التكتل بعد اجتماعه الاسبوعي الى التحضير لاحتفال وطني مركزي قد تدعو إليه وزارة السياحة أو الوزارة المعنية للاحتفال بالنصر القريب وتأييد الجيش في كل خطواته الناجحة التي حققها.وفي ما خص زيارة سوريا، قال النائب حكمت ديب الذي تلا البيان: "طبعا التيار وتكتل التغيير والإصلاح لديه الموقف المبدئي السياسي أن سوريا جارة وليس لدينا نحن موقف ضد الدولة السورية، ما يرعى العلاقة بين لبنان وسوريا هي المصلحة، ويجب أن نلتزم بما هناك من إتفاقيات وفي هذه النقطة بالذات، دعوة الى جميع المزايدين، الى كل القوى السياسية التي تزايد في مسألة زيارة سوريا أو عدمها، للنظر الى المصلحة اللبنانية وليس الى الحقد السياسي أو الكره أو الحب السياسي. ما هكذا تقوم العلاقات بين الدول ومن يرعى مصلحة اللبنانيين يجب أن ينظر أن هناك دولا عدة بدأت اليوم تفاوض لفتح الحدود والمعابر بينها وبين الدولة السورية وقد يكون هذا الأمر لمصلحة لبنان، أن يكون هناك فتح لهذه العلاقة وتمرير ما يتوجب علينا أن نصدره خدمة للمزارعين وللصناعيين في لبنان".ودعا الى "الإسراع في مسألة إقرار الموازنة وعند إقرار هذه الموازنة نحن ننتظر أن تنتظم الأمور، أمور مالية الدولة وسائر الأمور المتعلقة بانتظام الوضع العام".