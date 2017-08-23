الرئيس عون: مرحلة ما بعد التحرير ستكون للانماء

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ظهر غد الخميس، جلسة مجلس الوزراء في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين الذي ينتقل اليه الرئيس عون في التاسعة صباحا حيث يعقد سلسلة لقاءات واجتماعات قبل الجلسة وبعدها.وكان الرئيس عون تابع اليوم، من مكتبه في قصر بعبدا، آخر التطورات الامنية في جرود رأس بعلبك والقاع، بعد الانجازات التي حققها الجيش بتحرير القسم الاكبر من الاراضي التي احتلتها التنظيمات الارهابية ولا سيما منها تنظيم داعش. واطلع على التقدم الذي تحقق ميدانيا والاجراءات والتدابير المرتبطة بانتشار الجيش في الاماكن المحررة.وقد ابلغ الرئيس عون زواره بأن "مرحلة ما بعد تحرير هذه المناطق ستكون لإنمائها وازالة الرواسب التي خلفتها الاوضاع الشاذة التي سادت خلال الاعوام الماضية"، مشددا على انه "تم تخصيص اعتمادات مالية لتحقيق عدد من المشاريع العاجلة قيمتها 30 مليون دولار اميركي"، منوها خصوصا "بصمود ابناء هذه المناطق في ارضهم وممتلكاتهم".وكان قصر بعبدا، شهد سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية.