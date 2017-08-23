قريبا...انترنت واتصالات في مطار بيروت مجانا

استحداث مراكز لتوزيع خطوط الهاتف

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس أن "وزاتي الأشغال والاتصالات في طور اطلاق خطة خدمة الانترنت المجاني في مطار رفيق الحريري الدولي للمسافرين، اضافة الى خدمات أخرى كخط هاتف مجاني لمدة ثلاث دقائق ونصف واستحداث مراكز لتوزيع خطوط الهاتف".