أخبار محلية
23 آب 2017 - 11:04
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قريبا...انترنت واتصالات في مطار بيروت مجانا

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قريبا...انترنت واتصالات في مطار بيروت مجانا
أعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس أن "وزاتي الأشغال والاتصالات في طور اطلاق خطة خدمة الانترنت المجاني في مطار رفيق الحريري الدولي للمسافرين، اضافة الى خدمات أخرى كخط هاتف مجاني لمدة ثلاث دقائق ونصف واستحداث مراكز لتوزيع خطوط الهاتف".
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