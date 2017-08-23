أبي خليل يرد على فضل الله...

أبي خليل: هذا المركز أمّن المزيد من الطاقة للبنان

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LBCI News Lebanon

رد وزير الطاقة سيزار أبي خليل على النائب حسين فضل الله الذي اعتبر أن الأموال المخصصة للمركز اللبناني لحفظ الطاقة تدخل في إطار الهدر، لافتا إلى أن هذا المركز أمّن المزيد من الطاقة للبنان وبالتالي آلاف فرص العمل.