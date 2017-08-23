باسيل استقبل سفير الكويت...

البحث تناول العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين

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LBCI News Lebanon

بحث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي العلاقات الثنائية وتعزيزها بين البلدين. وردا على سؤال، أوضح السفير الكويتي انه شرح للوزير باسيل موقف بلاده المتعلق بالرسالة التي كانت الكويت قد وجهتها الى لبنان.