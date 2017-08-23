جنبلاط: لا غرابة في أن أكون في بيت الوسط

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اعتبر رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "ألا غرابة في أن يكون في بيت الوسط" وشدد على أن هذه الزيارة كان متفق عليها منذ أمد طويل، لكن ظروفه الشخصية وسفره، ثم سفر رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة، أخرت هذه الزيارة".ولفت الى أن "هناك اليوم إنجاز كبير حققه الجيش اللبناني يتحريره أكثر من ثلاثة أرباع الأرض التي كان مسيطرا عليها من قبل إرهاب داعش، وأن هناك العديد من الامور سيناقشها مع الحريري على الصعيد الحياتي وغيره".وعما اذا كانت هذه الزيارة ستؤسس لمرحلة جديدة ومتقدمة من العلاقة مع الرئيس الحريري؟قال جنبلاط: "كانت هناك خلافات، وعلينا أن ننظم هذه الخلافات إن صح التعبير، أو أن نستمع للشيخ سعد عن طروحاته. كنا قد بدأنا نتحدث في بعض المواضيع، سأستمع إليه، فقد تكون لديه معطيات مختلفة عن معطياتي. ليس هناك إشكال في السياسة هناك وجهات نظر متفاوتة، والآن بدنا ندوزن التويت".