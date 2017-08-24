عون في بيت الدين...وجلسة لمجلس الوزراء

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استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء في المقر الصيفي في بيت الدين بطلب الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الجيش اللبناني الذين ارتقوا في معركة "فجر الجرود".وتحدث عن العملية العسكرية التي يخوضها الجيش ووصفها بأنها ناجحة والجيش اظهر فاعلية كبيرة وحرر القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية المحتلة، ولم تبق سوى مساحة صغيرة سيعمل الجيش على تحريرها في الوقت المناسب".من جهته، أطلع الرئيس سعد الحريري مجلس الوزراء على نتائج جولته على مواقع الجيش اللبناني عند الحدود الشرقية، مشيدا بالمعنويات العالية التي وجدها لدى العسكريين على مختلف رتبهم والعمل الحرفي الكبير الذي قاموا به والانجازات التي حققوها، بحيث بات ينتشر الجيش اليوم في اماكن لم يسبق ان تواجد فيها.واكد الرئيس الحريري ان الجيش سيتمركز في كل الاماكن التي حررت من الارهابيين وستقام مراكز مراقبة وتحصينات يحدد الجيش حاجته على ضوئها، وعلينا ان نعمل كحكومة لتأمين هذه الحاجات.قبيل الجلسة، أعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان السوريين وافقوا على استيراد الموز والكثير من الصناعات اللبنانية، واشار الى انه يتم التفاوض عليها كالطحين ورقائق الذرة "الكورنفليكس" والقهوة.وأكد ان هناك "ملاحظات بخصوص ملف الكهرباء سيتم طرحها في الجلسة".وزير الاعلام ملحم الرياشي كشف أن الحكومة قررت دفع الدفعة الثانية من التعويضات لمزارعي التفاح قبل نهاية هذا الشهر.