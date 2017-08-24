متعاقدو "الاساسي" يعتصمون: حان الوقت للمحاسبة

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LBCI News Lebanon

نفذت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام وزارة التربية في الاونيسكو.



المعتصمون اكدوا انه حان الوقت للمحاسبة وقالوا : "لا لنائب يبيع المعاناة ويضرب عرض الحائط خبرات عشرات السنين"، مطالبين بتثبيتهم اسوة بزملاء لهم.