أخبار محلية
24 آب 2017 - 11:17
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متعاقدو "الاساسي" يعتصمون: حان الوقت للمحاسبة

متعاقدو "الاساسي" يعتصمون: حان الوقت للمحاسبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تعليم,لبنان,
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متعاقدو &quot;الاساسي&quot; يعتصمون: حان الوقت للمحاسبة
نفذت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام وزارة التربية في الاونيسكو. 

المعتصمون اكدوا انه حان الوقت للمحاسبة وقالوا : "لا لنائب يبيع المعاناة ويضرب عرض الحائط خبرات عشرات السنين"، مطالبين بتثبيتهم اسوة بزملاء لهم. 
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