أخبار محلية
24 آب 2017 - 11:17
24/08/2017 11:17:19
متعاقدو "الاساسي" يعتصمون: حان الوقت للمحاسبة
متعاقدو "الاساسي" يعتصمون: حان الوقت للمحاسبة
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LBCI News Lebanon
نفذت لجنة المتابعة للمدرسين المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي اعتصاما امام وزارة التربية في الاونيسكو.
المعتصمون اكدوا انه حان الوقت للمحاسبة وقالوا : "لا لنائب يبيع المعاناة ويضرب عرض الحائط خبرات عشرات السنين"، مطالبين بتثبيتهم اسوة بزملاء لهم.
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