نديم الجميل لـ "كلام الناس": من قتل بشير هم حلفاء حزب الله اليوم

وهكذا رد النائب فريد الخازن...

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LBCI News Lebanon





وأكد نديم الجميل خلال برنامج "كلام الناس"، أن من اغتال بشير الجميل هو نفسه الذي لا يزال يقوم بالاغتيالات، ومن قتله هم حلفاء حزب الله اليوم "وننتظر الحكم في قضية حبيب الشرتوني."



واشار نديم الجميل الى ان والده تواصل مع الاسرائيليين من أجل لبنان، حين كان الوجود المسيحي في لبنان مهدداً ولهذا حصل ما حصل مع بشير والاسرائيليين.

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واوضح أن "بشير لم يوقّع معهم ورقة واحدة، والتعامل اليوم هو تعامل حزب الله مع ايران." أعلن النائب نديم الجميل أن المهم ان يحكم الشخص بالمبادىء وليس بالاجماع، و14 اذار حققت مبادئ بشير الجميل.وأكد نديم الجميل خلال برنامج "كلام الناس"، أن من اغتال بشير الجميل هو نفسه الذي لا يزال يقوم بالاغتيالات، ومن قتله هم حلفاء حزب الله اليوم "وننتظر الحكم في قضية حبيب الشرتوني."واشار نديم الجميل الى ان والده تواصل مع الاسرائيليين من أجل لبنان، حين كان الوجود المسيحي في لبنان مهدداً ولهذا حصل ما حصل مع بشير والاسرائيليين.واوضح أن "بشير لم يوقّع معهم ورقة واحدة، والتعامل اليوم هو تعامل حزب الله مع ايران."

وعن الاقتصاد اللبناني، لفت الجميل الى اننا مقبلون على مشاكل كبيرة نتيجة السلسلة والسياسات الخاطئة في الكهرباء.



في المقابل، أعلن النائب فريد الخازن أن معادلة الرئيس القوي أيام بشير الجميل لا تشبه الرئيس القوي الذي نتحدث عنه اليوم.



واشار الى أن الشخص الوحيد الذي يتمكن من احداث التوازن في لبنان المنقسم اليوم هو الرئيس ميشال عون.

وردا على موضوع السلسلة، اكد انها حق لاشخاص متضررين وموظفين واساتذة انما في التمويل تبدأ العنتريات ويجب ان تؤمّن من ضرائب ما.



ولفت الى أن الانتخابات الفرعية ضاعت بين معارك الجيش في الحدود والاعتبارات الاخرى في طرابلس.​