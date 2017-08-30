ابو فاعور: آن الاوان لرقابة على التعليم الخاص

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أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب ويدعو وسيسعى الى فتح ملف التعليم الخاص على مصراعيه ، وقال :"آن الاوان ليكون هناك رقابة على التعليم الخاص".ولفت ابو فاعور بعد لقاء لقيادة الحزب التقدمي الاشتراكي مع لجان الاهل في المدارس الخاصة أن الحزب يصر على رفضه رفع الاقساط في المدارس الخاصة.ودعا الى توحيد لجان الاهل في المدارس الخاصة، وقال:"سيكون للحزب التقدمي الاشتراكي جهد اساسي في إيجاد إطار نقابي دائم موحد وموحد لها وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد عيد الاضحى".