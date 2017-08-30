تشييع شهيد الجيش العريف عارف ديب

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شيع بعد ظهر اليوم جثمان العريف في الجيش اللبناني الشهيد عارف ديب، في مأتم مهيب أقيم في مسقط رأسه في بلدة بيت الفقس ـ الضنية.وكان جثمان الشهيد ديب قد وصل إلى البلدة قبل ظهر اليوم، بعد نقله من المستشفى الحكومي في القبة ـ طرابلس، وسط أجواء من الحزن خيمت عليها، حيث توقف جثمانه لبعض الوقت في منزل ذويه قبل نقله إلى مسجد البلدة، حيث اقيمت عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر.وبعد الصلاة، أقيم حفل تأبيني للشهيد في باحة المسجد حيث سجي الجثمان الذي لف بالعلم اللبناني.وألقى ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش العميد وليد الحاج كلمة، حيا فيها الشهيد ورفاقه في الجيش اللبناني "الذين حققوا إنتصارا كبيرا على خطر الإرهاب الذي كان يتهدد لبنان وسطروا إنجازا تاريخيا في هذا المجال"، مثنيا على "وقوف اللبنانيين خلف الجيش في معاركه دفاعا عن وحدة لبنان واستقراره".بعد ذلك، نقل الجثمان على الأكف إلى مقبرة البلدة وسط هتافات تمجد الشهيد وإطلاق النار في الهواء، وعزفت فرقة من الجيش نشيد الموت، قبل أن يوارى الثرى في مدافن العائلة.