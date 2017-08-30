باسيل: نجحنا في منع اسرائيل من تعديل مهام "اليونيفيل"

باسيل يؤكد أن الدبلوماسية اللبنانية ستبقى في حال استنفار

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LBCI News Lebanon





ولفت باسيل خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير المواقع الالكترونية في لبنان الى ان الدبلوماسية اللبنانية ستبقى في حال استنفار لمنع أي محاولة جديدة في هذا الاطار.

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وأكد أن لبنان اليوم ينتهي من وجود تنظيم داعش على أراضيه لكن الفكر الداعشي ما زال موجودا. كشف وزير الخارجية جبران باسيل أن إسرائيل سعت لتعديل مهام قوات "اليونيفيل" ولكن لبنان تمكن من التصدي لهذه المحاولة بمساعدة عدد من الدول وأبرزها روسيا كون هذا الموضوع لا يعني لبنان فقط بل كل الدول المشاركة في "اليونيفيل".ولفت باسيل خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير المواقع الالكترونية في لبنان الى ان الدبلوماسية اللبنانية ستبقى في حال استنفار لمنع أي محاولة جديدة في هذا الاطار.وأكد أن لبنان اليوم ينتهي من وجود تنظيم داعش على أراضيه لكن الفكر الداعشي ما زال موجودا.

وردا على سؤال في شأن ملف الانتخابات النيابية، حذّر باسيل من ازمة كبيرة في حال عدم تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها في القانون وخصوصاً في مسألتي البطاقة الممغنطة وتسجيل المغتربين مشيراً في هذا الاطار الى ان التيار الوطني الحر يشترط اجراء الانتخابات بتطبيق هذه الاصلاحات.