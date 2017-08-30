حمادة يعلن عن رياضة مدرسية للفئة العمرية الصغيرة

مؤتمر صحافي لحمادة

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LBCI News Lebanon

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أن "الجمنزياد العربي" الذي تستضيف نسخته الاولى بيروت، يستهدف الفئة العمرية الصغيرة أي ما دون الأربعة عشر عاما، من خلال أنشطة رياضية مدرسية تتلاءم مع هذه الأعمار، وتشكل منطلقا لبناء رياضيي المستقبل.



وقال حمادة في مؤتمر صحافي: "مع الانحناء لتضحيات جيشنا الوطني، وتحيتنا لأرواح شهدائه البواسل، وفخرنا بما تحقق على الحدود في "فجر الجرود"، فإننا ندرك أن الحرب على الإرهاب والعنف المستشري في عالمنا لن تنجح، إلا إذا بدأت من خلال الوقاية منهما. وهذا الأمر، لن يتحقق وينجح، إلا عبر إستهداف الفئة العمرية الصغيرة، أي ما دون الأربعة عشر عاما، وتحديدا من خلال الأنشطة الرياضية المدرسية، وهو واقع أدركته ثلة من الخبراء العرب الذين خلصوا إلى ضرورة إستحداث فعالية رياضية جديدة تتلاءم مع هذه الأعمار، وتشكل منطلقا لبناء رياضيي المستقبل".