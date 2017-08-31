حزب الله شيع مشيك في بلدة القصر

شيع "حزب الله" في بلدة القصر - قضاء الهرمل قاسم مهدي مشيك الذي استعيد جثمانه بعد تحرير جرود القلمون الغربي.

وأقيمت مراسم خاصة في ملعب التضامن في الهرمل وبعدها انطلق موكب السيارات باتجاه منزل ذوي الشهيد حيث انطلقت مسيرة التشييع تقدمتها الفرقة الموسيقية وفرق كشافة الإمام المهدي من حاملي صور القادة ورايات المقاومة وأكاليل الزهر وحملة النعش.

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واخترقت مسيرة التشييع شوارع البلدة وسط شعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأعدائها، ونثرت النسوة الورد والأرز وصولا إلى جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر ووري في الثرى.