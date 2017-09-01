بالصور- الاحتفال بعيد ميلاد نصرالله خلال كلمته في بعلبك

عيد ميلاد السيد حسن نصرالله...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عيد ميلاد, بعلبك,حسن نصرالله,عيد ميلاد السيد حسن نصرالله...

LBCI News Lebanon

خلال مهرجان "التحرير الثاني" في بعلبك، جرى الاحتفال بعيد ميلاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر تطيير البالونات وتجهيز قوالب الحلوى وحمل شعارات تعايد نصرالله بحسب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.