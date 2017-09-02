الحريري: الجيش هو من ربح المعركة...

الحريري في مقابلة لمحطة "سي نيوز"

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن دعم الجيش اللبناني يؤدي الى تقوية الدولة ومؤسساتها وتمكينه من مكافحة الارهاب الذي يهدد دولا عديدة، آملا في ان يحقق المؤتمر المزمع عقده في ايطاليا لدعم الجيش اللبناني هدفه بالحصول على المساعدات المطلوبة.

كلام الحريري جاء خلال مقابلة مع محطة "سي نيوز" مساء أمس، الذي لفت الى أن اللبنانيين يرغبون باستمرار التوافق وانظام عمل المؤسسات لأن في ذلك مصلحة للجميع.

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وشدد الحريري على ان الجيش هو من ربح المعركة، قائلا "جيشنا هو الذي دخل جرد البقاع وطرد وحارب الإرهابيين. ذهبت إلى البقاع لأبين أن الدولة حررت هذا الجزء من لبنان".