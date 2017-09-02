أخبار محلية 02 أيلول 2017 - 06:22 02/09/2017 06:22:46 وفاة لبناني خلال تأديته لمناسك الحج

تم انجاز معاملات نقل جثمانه الى لبنان ليدفن في بلدته

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحج, السعودية,لبنان,تم انجاز معاملات نقل جثمانه الى لبنان ليدفن في بلدته

LBCI News Lebanon

توفي الحاج عبدالله أمين حسن (أبوعلي) من بلدة عربصاليم الجنوبية اثر سكتة قلبية ألمت به بعد ادائه لمناسك الحج، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية. وتم انجاز معاملات نقل جثمانه الى لبنان ليدفن في بلدته. الإعلان