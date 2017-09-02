أخبار محلية
02 أيلول 2017 - 06:22
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وفاة لبناني خلال تأديته لمناسك الحج

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وفاة لبناني خلال تأديته لمناسك الحج
توفي الحاج عبدالله أمين حسن (أبوعلي) من بلدة عربصاليم الجنوبية اثر سكتة قلبية ألمت به بعد ادائه لمناسك الحج، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.
 
وتم انجاز معاملات نقل جثمانه الى لبنان ليدفن في بلدته. 
 
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