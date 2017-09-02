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اقيم عصر اليوم في غابة أرز طبرية قداس على نية شهداء المقاومة المسيحية الذين سقطوا طوال سنوات الحرب.أهل الشهداء ورفاقهم وأصدقاؤهم وفي مقدمهم النائب نديم الجميل إضافة إلى قادة ومسؤولين سابقين في القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وأحزاب الجبهة اللبنانية ومسؤولين حاليين في الحزبين وعدد كبير من المحازبين شاركوا في الذبيحة الإلهية التي ترأسها المونسينيور كميل مبارك.وارتفعت الصلوات على نية أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل بقاء لبنان وترسيخ المسيحيين في أرضهم.وقد أزاح المشاركون الستارة عن أكثر من نصب للشهداء إنتشرت في أرجاء الغابة تخلّد شهداء وحدات القوات والكتائب اللبنانية والأحزاب المسيحية الأخرى وشهداء القرى الذين سقطوا دفاعاً عنها وعن غيرها من المناطق في لبنان، وقد وضع عند كل نصب أكليل من الغار.