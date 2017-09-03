أخبار محلية
03 أيلول 2017 - 09:15
03/09/2017 09:15:27
جعجع: موقف حزب الله من داعش يثير الشك
جعجع يستغرب موقف حزب الله
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LBCI News Lebanon
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان موقف حزب الله من قافلة داعش هو أمر مستغرب عجيب غريب يثير الدهشة والتساؤلات والشك والريبة وقال في تغريدة عبر موقع "تزيتر": "حاولت خلال الـ48 ساعة الماضية أن أجد له تفسيراً فلم أوفق بأي طريقة من الطرق".
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