أخبار محلية
03 أيلول 2017 - 09:15
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جعجع: موقف حزب الله من داعش يثير الشك

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جعجع: موقف حزب الله من داعش يثير الشك
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان موقف حزب الله من قافلة داعش هو أمر مستغرب عجيب غريب يثير الدهشة والتساؤلات والشك والريبة وقال في تغريدة عبر موقع "تزيتر": "حاولت خلال الـ48 ساعة الماضية أن أجد له تفسيراً فلم أوفق بأي طريقة من الطرق".
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