جعجع: موقف حزب الله من داعش يثير الشك

جعجع يستغرب موقف حزب الله

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LBCI News Lebanon

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان موقف حزب الله من قافلة داعش هو أمر مستغرب عجيب غريب يثير الدهشة والتساؤلات والشك والريبة وقال في تغريدة عبر موقع "تزيتر": "حاولت خلال الـ48 ساعة الماضية أن أجد له تفسيراً فلم أوفق بأي طريقة من الطرق".