جعجع: نؤيد أي تحقيق في قضية العسكريين

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​أيّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أي تحقيق في قضية العسكريين، مشيرا الى ان أي تحقيق في هذا الخصوص يجب أن يبدأ من الفصل الأخير لكشف من عمل على تهريب داعش، خصوصاً وان البعض يقول إنه أجرى صفقة مع داعش ​لمعرفة مصير العسكريين، في حين ان الكل يعرف أن هؤلاء العسكريين كانوا ​بقبضة داعش ومحاصرين.وشدد جعجع على انه لو أطبق الجيش عليهم لكان عرف مصيرهم سواء كانوا أحياء أو شهداء.وأشار جعجع خلال العشاء السنوي للقوات في حدشيت الى ان وزراء القوات في الحكومة يحاولون إبراز أفضل صورة عن الممارسة الحكومية، واوضح ان القوات اللبنانية دخلت في مواجهة ونضال كبيرين جدا لتصبح الدولة دولة وليصبح فيها قرار سياسي فعلي.وجدد جعجع التأكيد ان الفساد مستشرٍ في الدولة الى أقصى الحدود وان المعركة في الوقت الراهن هي القضاء على هذا الفساد وقيام حوكمة رشيدة داخل الدولة.