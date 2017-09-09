نقابة الحضانات: مصممون على تأمين الأفضل لأطفالنا

اقامت نقابة اصحاب الحضانات المتخصصة في لبنان مؤتمرا بمنطقة السمقانية- الشوف تحت عنوان "تأثير التربية الايجابية على الطفل "برعاية تيمور جنبلاط وبالتعاون مع جمعية عياش الطفولة، وذلك ضمن برنامج النقابة التوعوي والتوجيهي مع دور الحضانات المخصص للمحافظات وسعيا" منها لتطوير هذا القطاع الذي يعنى بالطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

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وأكد النقيب شربل ابي نادر ان نقابة الحضانات "مصممة بالرغم من كل الظروف الصعبة والتحديات على تأمين الأفضل لأطفالنا، فالبيئة التي حولنا مليئة بالحروب والمشاكل الاقتصادية والكوارث الاجتماعية، وكل هذه الأمور تؤثر بطريقة سلبية على الطفل".

وقال: "الحضانات في لبنان تتعرض لظلم مالي من قبل الدولة نتيجة الضرائب غير العادلة المفروضة علينا ونحن بالتعاون مع تيمور بيك واصحاب القرار السياسي بلبنان سنعمل على حل هذه المشكلة".