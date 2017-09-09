منديل كشفي للحريري...

تفقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء أمس مخيم "اتحاد كشاف لبنان" في حرج بيروت، في ختام فعالياته، في حضور محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني وعدد من القادة الكشفيين والمهتمين بالشأن الكشفي.

الإعلان

وفي المناسبة، قلّد رئيس اتحاد كشاف لبنان جوزيف خليل، الرئيس الحريري المنديل الكشفي، وقدم له درع المخيم الذي يشارك فيه 800 كشاف من كل المحافظات، قسموا على أربعة مخيمات فرعية في بيروت، عربون محبة وتقدير.

وبدوره قدم الحريري درع الأرزة اللبنانية "هدية وطنية للاتحاد الذي حقق نجاحات كبيرة على الصعيد العربي والدولي".