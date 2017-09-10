الموت يغيب والدة الشيخ بيار الضاهر

توفيت صباح اليوم ماري بطرس الخوري والدة رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الاثنين 11 الجاري الساعة 12 ظهراً في كنيسة سيدة العطايا مطرانية الموارنة في ادما، ثم ينقل جثمانها الى بلدتها عرجس – قضاء زغرتا حيث يقام صلاة وضع البخور لراحة نفسها في كنيسة مار سركيس وباخوس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

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تقبل التعازي قبل الدفن في صالون مطرانية أدما ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر وبعد الدفن، ويوم الثلاثاء 12 الجاري في صالون كنيسة مار سركيس وباخوس عرجس من الساعة 11 قبل الظهر لغاية 6 مساء، ويومي الاربعاء والخميس 13 و14 الجاري في صالون كنيسة مار يوسف الحكمة الاشرفية من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية 6 مساء.