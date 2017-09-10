ميقاتي: للابتعاد عن الشحن الطائفي

ميقاتي: اي محاولة للاستفراد بالرأي والقرار الوطني ستدخلنا مجددا في دوامة التشنج

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LBCI News Lebanon

دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى "الابتعاد عن الشحن الطائفي والمذهبي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما اعقب العملية الناجحة التي قام بها الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك والكشف عن استشهاد العسكريين اللبنانيين".



وأعتبر ان "اي محاولة للاستفراد بالرأي والقرار الوطني ستدخلنا مجددا في دوامة التشنج والتجاذب والانقسام"، مضيفا "عندما رفعنا شعار النأي بالنفس قوبلنا بحملة اتهامات لا تعد ولا تحصى، ولكن نحمد الله اننا اتخذنا الخيار الذي حمى لبنان، وبات هذا الشعار عنوانا يعلنه رئيس الحكومة في كل مناسبة".