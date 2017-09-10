اهالي عين سعادة والمنصورية يحتجون...

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LBCI News Lebanon

نفذ اهالي منطقة عين سعادة - بيت مري والمنصورية اعتصامين احتجاجيين رفضا لمحاولة مد خطوط التوتر العالي هوائيا في المنطقة، الأول في باحة كنيسة القديسة رفقا في تلال عين سعادة، والثاني في باحة كنيسة سانت تريزيا الطفل يسوع في المنصورية.



وشارك في الاعتصام نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ والوزير السابق آلان حكيم الذي طالب بوقف العمل ومد خطوط التوتر تحت الارض، داعيا الى "الحوار للتوصل الى حل ايجابي لهذا المشروع ووقف التسلط في اتخاذ القرارات، حفاظا على صحة الاهالي والاطفال وتجنيبهم المشاكل الصحية والبيئية خصوصا وان في المنطقة تجمع كبير للمدارس".