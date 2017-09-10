سامي الجميل: لرفع الحصانات والذهاب الى محاسبة فعلية

اعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان حزبه سيتقدم بعدة اقتراحات لضرائب لا تصيب الطبقة الفقيرة والوسطى.

وأوضح ان "الطعن بقانون الضرائب لن يؤثر على سلسلة الرتب والرواتب لانه منفصل والحقوق مكتسبة."

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وشدد الجميل في برنامج "الاسبوع في ساعة" على قناة الجديد على الا مشكلة في تمويل السلسلة هذا العام فهو مؤمن، سائلا: "لماذا الضرائب الآن؟"

وأكد الجميل انه مع فرض الضرائب على ارباح المصارف والشركات المالية، مشيرا الى ان حجم الهدر والفساد في لبنان يمول أكثر من سلسلة.

وعن ملف العسكريين، اعتبر الجميل ان "مجلس الوزراء مسؤول وعليه أن يبرّر لنا كيف تم التخلي عن حق الدولة بالتفاوض في قضية العسكريين وحقها بأخذ القرارات".

وعن عدم حضوره قداس شهداء القوات في معراب، قال الجميل: "لا اعرف لماذا لم يدعني رئيس حزب القوات سمير جعجع الى القداس ربما لانني من 8 آذار".

وأضاف:" كل فريق مشارك في الحكومة هو خصم سياسي".