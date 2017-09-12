هذا ما يطالبون به أهالي شهداء القاع...

طالب أهالي شهداء مجزرة القاع الارهابية في بيان "بأن تشمل التحقيقات التي تجري في قضية معركة عرسال وملابسات اختطاف العسكريين، مجزرة تفجيرات القاع الارهابية، إجلاء للحقيقة ولمحاسبة المخططين والمجرمين القتلة".

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واضاف البيان :"كان يمكن لهذه الجريمة الارهابية، التي لم يسجل مثيلا لها في أي مكان من العالم ان تشعل فتنة مذهبية كبيرة، خصوصا بعد ان فجر ثمانية ارهابيين انتحاريين أنفسهم في بلدة مسالمة".

وطالب الاهالي رئيس الجمهورية "بان يكون التحقيق في جريمة 27 حزيران 2016 كالتحقيق في وقائع خطف العسكريين واستشهادهم، لأن معرفة الحقيقة ومحاسبة المخططين المجرمين تكون الرد الحقيقي على الاجرام والمتعاونين معه والمسهلين له".