ريفي: اطالب بنشر محاضر التحقيق مع عماد جمعة

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طالب الوزير السابق اشرف ريفي بنشر محاضر التحقيق مع عماد جمعة أمام الرأي العام كي يكون على بيِّنة وكي يحكم على ما حصل، سائلا:" من هو عماد جمعة وهل يستأهل الإحتفاظ به تعطيل إسترداد 23 عسكرياً لبنانياً ؟بالطبع لا فالدولة أفرجت عن موقوفين لإتمام التبادل مع النصرة".وأكد ريفي، في مؤتمر صحافي، أنه لا يستغرب الحملات على الرئيس تمام سلام والعماد قهوجي "فهما منعا للفتنة وحميا عرسال، معتبرا ان ما قاما به كان سيؤدي لولا ممارسات حزب الله للإفراج عن العسكريين.ولفت ريفي الى انه تم إطلاق النار على هيئة علماء المسلمين لمنع نجاح المفاوضات "والهدف دخول داعش لعرسال كي يتم ضرب عرسال بالجيش وضرب الجيش بعرسال".