هذا ما طلبه الخطيب من الصيادين

أكد وزير البيئة طارق الخطيب انه "آن الآوان أن نبدأ بتنظيم قطاع الصيد في لبنان".

وقال في اختتام الدورة التدريبية عن تطبيق نظام الصيد البري تحضيرا لافتتاح موسم الصيد في 15 ايلول الحالي: "منذ بضعة أشهر، اعلنت عن افتتاح موسم الصيد للمرة الاولى في لبنان منذ العام 1997. يومها انهالت الانتقادات البناءة وغير البناءة على هذه المبادرة."

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وأضاف الخطيب ان "تنظيم هذا القطاع أراده المشرع حين أقر عام 2004 قانون الصيد البري فالقانون 580 وضع تحت وصاية وزارة البيئة".

وأشار إلى أن "افتتاح موسم الصيد وتحديد لائحة الطرائد المسموح صيدها يصدر بقرار من وزير البيئة بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد البري، بعد تأمين سلة من المستلزمات القانونية والإدارية واللوجستية وغيرها".

وطلب الخطيب من الصيادين ان "كونوا مثالا يحتذى في الامتثال لقواعد الصيد المسؤول والمساعدة في احترام المعاهدات الدولية في هذا المجال".