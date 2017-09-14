عون: التحقيق في حوادث عرسال لا يستهدف أحدا

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التحقيق الذي فتح في حوادث عرسال ضروري وبديهي وواجب، مستغرباً محاولة إغراقه في المستنقع السياسي.

وشدد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء على ان التحقيق عسكري ولا يستهدف احداً وهدفه معرفة ما حصل، وطمأنة أهالي الشهداء .

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وعن الخروقات الإسرائيلية واستخدام الاجواء اللبنانية لقصف سوريا، اضافة الى اكتشاف اجهزة تجسس في كفرشوبا وفي جبل الباروك، قال عون: "هذه الخروقات هي موضع شكوى لبنانية رفعت الى مجلس الامن".

وعرض الرئيس عون نتائج مباحثاته مع بعثة صندوق النقد الدولي، واشار الى ان البعثة سجلت ارتياحها لاعتماد لبنان خطاً لمكافحة الفساد.

واطلع عون مجلس الوزراء على حصيلة لقائه مع القطاع السياحي، فاشار الى ان الموسم السياحي كان جيداً وان المؤشرات تدل على ان لبنان سيحقق مع نهاية هذه السنة ارتفاعاً قياسياً في عدد السياح، لافتاً الى ضرورة اتخاذ اجراءات في مطار بيروت لتسهيل الحركة السياحية.

وطلب عون من وزير التربية مروان حماده الاستمرار في الاتصالات لمعالجة موضوع الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين ومطالب اصحاب المؤسسات التربوية .

واعرب الرئيس عون عن امله في ان تصل موازنة 2018 الى مجلس الوزراء لرفعها الى مجلس النواب وفق الاصول وضمن المهل الدستورية.

ولفت الى اهمية اقرار قانون الشراكة ببن القطاعين العام والخاص، اضافة الى اقرار الموازنة والعمل على خفض النفقات.