أخبار محلية
16 أيلول 2017 - 02:35
16/09/2017 02:35:42
الرئيس عون لمن يبث الشائعات..."فليقدم إخبارا بمعلوماته"
وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق
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LBCI News Lebanon
غرد الرئيس ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر أن "من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات بمشاريع الحكومة فليقدم إخبارا للقضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق."
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