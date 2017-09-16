الرئيس عون لمن يبث الشائعات..."فليقدم إخبارا بمعلوماته"

وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق

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LBCI News Lebanon

غرد الرئيس ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر أن "من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات بمشاريع الحكومة فليقدم إخبارا للقضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق."