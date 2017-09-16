أخبار محلية
16 أيلول 2017 - 02:35
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الرئيس عون لمن يبث الشائعات..."فليقدم إخبارا بمعلوماته"

وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,ميشال عون,وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق
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الرئيس عون لمن يبث الشائعات...&quot;فليقدم إخبارا بمعلوماته&quot;
غرد الرئيس ميشال عون عبر حسابه الخاص على تويتر أن "من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات بمشاريع الحكومة فليقدم إخبارا للقضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق."
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