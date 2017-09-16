جنبلاط: القانون الانتخابي مزعج

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تمنى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط "عودة الدولة لمؤسساتها والى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وادارة المناقصات التي أعدت تقريرا واضحا جدا في ما يتعلق بقضية الكهرباء, وهكذا امر مفيد للدولة وللمسؤولين والمواطنين. وكي لا ندخل في مغامرات مالية ربما يكون لها انعكاس بعد عام او عامين".وعن الانتخابات، ​​شدد جنبلاط خلال لقائه وفدا شعبيا من بلدة كفرمتى ​على ضرورة ان يصوت كل شخص كما يشاء​، وقال "لكن اهم شي في الانتخابات التنوع ضمن الوحدة، وصحيح ان القانون صعب بعض الشيئ ومزعج​، لكن هذا هو القانون​، ماذا سنفعل؟!"