عون للبنانيين: لعدم الانجرار وراء الشائعات

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات او تردادها، معتبرا ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الانظار عن الانجازات المحققة لبناء الدولة.

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وقال في بيان قبيل مغادرته الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تكثف في الآونة الاخيرة، اطلاق شائعات تستهدف ثقة المواطنين بمؤسساتهم، من زرع الشك باستقرار العملة الوطنية، الى اتهام بعض اركان الدولة بالفساد، الى استهداف الجيش في عزّ مواجهته مع الارهابيين، وصولا الى نشر اجواء من الخوف والقلق عبر الحديث عن توقعات لعمليات ارهابية.ان كل ذلك يأتي في سياق مبرمج لصرف الانظار عن الانجازات المحققة على طريق بناء الدولة ، وهذا الاسلوب صار مفضوحاً ويتكرر عند كل انجاز وطني كبير مثل الانتصار الذي تحقق على الارهاب، وذلك للتشكيك بالقدرة على بناء الدولة.انّي اذ انبه اللبنانيين من هذا المخطط الهدام ، ادعوهم الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات او تردادها ، ولتكن ثقتهم كبيرة بدولتهم ومؤسساتها كافة".