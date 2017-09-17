أخبار محلية
17 أيلول 2017 - 13:59
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روكز التقى الاهالي في بلدة العاقورة

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تحدث العميد المتقاعد شامل روكز خلال لقاء مع الاهالي في بلدة العاقورة، وبدعوة من هيئة العاقوره في "التيار الوطني الحر، عن التحديات والمشاكل التي تواجه لبنان، كما تطرق الى موضوع النزوح السوري وما يرافقه من تبعات اقتصادية واجتماعية.
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