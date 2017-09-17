أخبار محلية
17 أيلول 2017 - 13:59
17/09/2017 13:59:00
روكز التقى الاهالي في بلدة العاقورة
روكز تحدث عن التحديات والمشاكل التي تواجه لبنان
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LBCI News Lebanon
تحدث العميد المتقاعد شامل روكز خلال لقاء مع الاهالي في بلدة العاقورة، وبدعوة من هيئة العاقوره في "التيار الوطني الحر، عن التحديات والمشاكل التي تواجه لبنان، كما تطرق الى موضوع النزوح السوري وما يرافقه من تبعات اقتصادية واجتماعية.
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