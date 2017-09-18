أبي خليل: لبنان دخل عصر طاقة الرياح

أبي خليل في منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة

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LBCI News Lebanon

لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل في منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة، الى ان لبنان دخل عصر طاقة الرياح واعلن عن مناقصتين لمحطتي طاقة شمسية "فوتوفلطية" بقدرة 300 ميغاواط الواحدة، احداها للقصر الجمهوري.