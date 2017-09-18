رعد:المقاومة ليست بديلا عن الجيش

الإعلان

اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان "في مواجهة الارهابيين في جرودنا عبر عملية فجر الجرود و "ان عدتم عدنا" ثبت للقاصي والداني ان المخزون من المناعة الوطنية المتبقية في لبنان تجسدها معادلة الشعب والجيش والمقاومة، هذه المناعة هي التي تحقق النصر مع توفر التسلح والاقدام وروح التضحية والشجاعة."واضاف رعد خلال احتفال اقيم في مدينة النبطية لمناسبة النصر "ان الذين يريدون اسقاط هذه المعادلة هم انفسهم الذين لا يريدون ان يثقوا بأنفسهم وقدرتهم ويريدوا ان يسقطوا مناعته الوطنية وان يعودوه على استسهال انتهاكات السيادة الوطنية، وهم انفسهم الذين لا يريدون لجيشنا الوطني ان يتسلح ويقوى، وهم انفسهم الذين لا يريدون للمقاومة ان تستمر وتبقى، وذلك لأنهم يستسهلون المذلة والاستتباع والرضوخ للامر الواقع حتى ولو كان واقعا ظالما ومفروضا.وأكد رعد "نشد على ايدي جيشنا اللبناني ونقول ان المقاومة ليست بديلا عن الجيش بل هي عضد للجيش وهي تقوم بواجبها من منطلق وطني وانساني واخلاقي لتدافع عن الوطن حين يحتاج الوطن الى جهود كل ابنائه من اجل ان يدفعوا الاخطار عنه".