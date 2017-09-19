جنبلاط: الدوزنة الجديدة مع الحريري تشوبها ثغرات

اعترف رئيس " اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بأن "الدوزنة الجديدة مع رئيس الحكومة سعد الحريري تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقا بعدا ذاتيا نحن بغنى عنه".

وقال عبر سلسلة تغريدات على حسابه الخاص على تويتر:" لا بد من موقف موحد مع الحريري من العهد والوزارة في ارساء دوزنة من الند الى الند منعا للانبطاحية المعهودة".

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وأضاف:" في هذا الظرف الدقيق وبالمناسبة وبكل هدوء بعيدا عن المزايدات هذا هو الحد الادنى المطلوب احتراما لشهداء مسيرة 14اذار".

وشدد جنبلاط على رفضه "بعودة العلاقات اللبنانية السورية الى سابق عهدها من الوصاية".