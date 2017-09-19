أخبار محلية 19 أيلول 2017 - 09:50 19/09/2017 09:50:00 عبارة "انت لا تعني شيئا" تشعل الجلسة التشريعية...

من هو النائب الذي قال هذه العبارة؟ ولمن؟

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LBCI News Lebanon





عندها قال الرئيس سعد الحريري لبري "تخليت عني"، فردّ الموسوي "الحمدلله انه الاسبق" وليس السابق بالاشارة الى السنيورة.

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فرد السنيورة على الموسوي قائلا "كلامك لا يعني شيئا"، مما ادى الى استياء الموسوي فسأل "كيف لا يعني شيئا؟..انت لا تعني شيئا."



الى ذلك، طلب السنيورة من بري سحب الكلام من المحضر، فوافق بري وقال بعد ان ادى السجال الى انزعاجه "حتى كلامي سأسحبه من المحضر." خلال النقاش داخل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حصل نوع من السجال بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي عندما قال الرئيس نبيه بري متوجها للسنيورة لاعطائه الكلام "تفضل دولة رئيس الحكومة".عندها قال الرئيس سعد الحريري لبري "تخليت عني"، فردّ الموسوي "الحمدلله انه الاسبق" وليس السابق بالاشارة الى السنيورة.فرد السنيورة على الموسوي قائلا "كلامك لا يعني شيئا"، مما ادى الى استياء الموسوي فسأل "كيف لا يعني شيئا؟..انت لا تعني شيئا."الى ذلك، طلب السنيورة من بري سحب الكلام من المحضر، فوافق بري وقال بعد ان ادى السجال الى انزعاجه "حتى كلامي سأسحبه من المحضر."