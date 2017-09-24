مصير السلسلة في ملعب الحكومة...

هل تطير السلسلة؟

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LBCI News Lebanon

رفعت جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة منذ السادسة والنصف من هذا المساء من دون التوصل الى اي قرار بشان سلسلة الرتب والرواتب ، وقرر عقد جلسة استثنائية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الثلاثاء، لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد.

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وترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الجلسة وقد شدد على ان الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي،

كما انها مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري ابطال القانون الذي يمول السلسلة.



ولفت الحريري الى ان الحكومة مؤتمنة ايضا على مصالح كل لبناني وكل لبنانية ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين.



وقال: "ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لنضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي".



وقبيل انعقاد الجلسة أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي انه سيتم تعليق السلسلة الى حين ادخال ضرائب في الموازنة وذلك في خلال أيام.



من جهته، لفت وزير التربية مروان حمادة الى ان قرار المجلس الدستوري حق والسلسلة حق ولكن معالجة الوضع المالي والاقتصادي واجب بعيدا عن كل الصفقات المتتالية والتي عشناها منذ بداية العهد.



أما وزير المهجرين طلال ارسلان فعلق على لقاء وزير الحارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم فقال: "ازدواجية الموقف في التعاطي مع النظام السوري لا تجوز طالما هناك علاقة رسمية بين البلدين وطالما هناك سفير سوري في لبنان".

وكان رئيس الحكومة التقى قبيل انعقاد الجلسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر الذي اكد الاصرار على الاضراب الاثنين حتى تنفيذ السلسلة وان الاتحاد لن يقبل بأي شكل من الاشكال بالضرائب.​