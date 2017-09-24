بالصور - بيرلا الحلو...ملكة جمال لبنان للعام 2017

تربّعت بيرلا الحلو من بعبدا ملكة على عرش جمال بلد الجمال و الثقافة والإنسانيّة لبنان للعام 2017، في حفل ضخم نظّمته شاشة ال"LBCI" في كازينو لبنان، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان، وقدّمته الإعلاميّة ديما صادق.

تاج العهد الجمالي الجديد فازت به الحلو، في حفل راقٍ ومميّز، تنافست خلاله 15 جميلة من جميلات لبنان هنّ: يسرى محسن من بيروت، سابين نجم من الحدث، ريم خوري من مزيارة، بيرلا الحلو من بعبدا، نيفين مطر من مجدليّا-عاليه، ميراي برّاك من شليفا، ماريتا نقولا من رأس بعلبك، مريم الحايك من الضنيّة، لوسي المنيّر من الدكوانة، جنى صادر من صيدا، إيفا معوّض من زغرتا، إلسا بستاني من عكّار، داريا الجردي من الشويفات، كارول القهوجي من زغرتا، وأماني جدعون من زحلة.

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الحدث الجمالي الأبرز الذي ينتظره الجمهور اللبناني منعام الى عام، أحيته النجمة المميّزة كارول سماحة، التي تألّقت حضوراً، غناءً، واستعراضاً، من خلال ثلاث إطلالات قدّمت فيها باقة من أجمل أغنياتها "سهرانين"، "جيت"، "ما بدّي آكل ولا إشرب" وغيرها. سماحة أثنت على مشاركتها في الحفل، واصفة إياه بأنه أهم حدث جماليّ ثقافيّ وفنيّ.

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الجميلات ال15 خضعن لامتحان الطلّة، الجمال، والأسئلة، أمام لجنة تحكيم متخصّصة تألفت من ممثّل وزير السياحة المايسترو هاروت فازيليان، الإعلاميّة ماغي فرح، الموسيقيّ اللبناني العالمي ابراهيم معلوف، ملكة جمال لبنان السابقة ومصمّمة الأزياء جويل بحلق نادر، رئيسة تحرير مجلّة "لها" فاديا فهد، نجم كرة السلّة فادي الخطيب، "المؤثّرة على مواقع التواصل الإجتماعي Influencer" كريستينا بازان، والرسّام شوقي شمعون.

لوحات إستعراضيّة ساحرة أطلّت من خلالها المتباريات بلباسي البحر والسهرة، وتمايَلن بأجساد ممشوقة وبفساتين لافتة من توقيع المصمّم اللبناني العالمي جورج حبيقة. تسع منهنّ تأهّلن الى المرحلة النصف النهائيّة، حيث خضعن لأسئلة لجنة التحكيم المنوّعة وهنّ كارول القهوجي، يسرى محسن، ميراي برّاك، ريم خوري، سابين نجم، جنى صادر، بيرلا الحلو، داريا الجردي، ومريم الحايك، لتصل بعدها كلّ من بيرلا الحلو، يسرى محسن، ريم خوري، جنى صادر، وسابين نجم الى المرحلة النهائيّة.

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وبعد الإجابة على السؤال الموحّد "الى أيّ حدّ أنت مؤمنة بقدرة الشارع وحركة المجتمع المدني على إحداث تغيير في المجتمع اللبناني"، وعلى وقع دقّات القلوب المتسارعة، فازت بيرلا الحلو بتاج الجمال اللبناني للعام 2017، فيما حلّت كلّ من جنى صادر وصيفة أولى، سابين نجم وصيفة ثانية، ريم خوري وصيفة ثالثة، ويسرى محسن وصيفة رابعة.

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كما تميّز الحدث الجمالي الأوّل في لبنان هذا العام بإضافة لقبي "Miss Confidence" برعاية "Sunsilk" الذي نالته بيرلا الحلو، و"Miss Influential" الذي حصدته ريم خوري.