الحريري: ارهاب الرصاص العشوائي يجب أن يتوقف

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري"ان ارهاب الرصاص العشوائي يجب أن يتوقف ويجب أن نقف ضده".

واعتبر الحريري في حفل اطلاق وثيقة شرف للقيادات المحلية للمساهمة في الحد من ظاهرة اطلاق النار بالمناسبات "ان الرصاص الطائش إرهابي في حق جميع اللبنانيين من كل المناطق والطوائف والطبقات الاجتماعية والانتماءات السياسية".

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ورأى "ان قوى الامن والجيش يقومون بأكثر من واجبهم، لكنه غير كاف لان المجتمع كله يجب ان يقوم بواجبه".

وسأل: "ماذا ينفع تأمين التربية والطبابة وغيرها إذا كان أي لبناني معرض للموت برصاصة طائشة"؟

ودعا الحريري الى "التبليغ عن كل مطلق نار عشوائي"، قائلا ان "من يرفعون السلاح عشوائيا ليسوا رجالا بل هم ناقصون".