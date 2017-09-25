أخبار محلية
25 أيلول 2017 - 08:49
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"مسيرة وطن" لزيارة المناطق في جولة متواصلة

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"مسيرة وطن"، مشروع في لبنان لزيارة المناطق في جولة متواصلة تنطلق من ساحة الشهداء في بيروت في الاول من تشرين الثاني وتسلك مسارا رمزياً بمحاذات الحدود من جهات لبنان الأربع وتعود لتنتهي في بيروت يوم عيد الاستقلال.
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