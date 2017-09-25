"مسيرة وطن" لزيارة المناطق في جولة متواصلة

مشروع في لبنان لزيارة المناطق في جولة متواصلة

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LBCI News Lebanon

"مسيرة وطن"، مشروع في لبنان لزيارة المناطق في جولة متواصلة تنطلق من ساحة الشهداء في بيروت في الاول من تشرين الثاني وتسلك مسارا رمزياً بمحاذات الحدود من جهات لبنان الأربع وتعود لتنتهي في بيروت يوم عيد الاستقلال.