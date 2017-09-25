الرياشي: اذا كان البعض يخالف...يكون وضع الحكومة في خطر

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رفض وزير الاعلام ملحم الرياشي التواصل مع النظام السوري، معتبرا الكلام الذي رافق لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك عن ضرورة التفاوض بين البلدين "خارج منطق البيان الوزاري القائم على النأي بالنفس"، ورأى أنه "إذا أراد البعض مخالفة هذا المنطق فحكما وضع الحكومة سيكون في خطر".واوضح الرياشي بعد زيارته الوزير نهاد المشنوق "أن إقرار سلسلة الرتب من دون ضرائب يجعل من الاستحالة تطبيقها، لانه بذلك ننتقل من لبنان 1 الى اليونان 2، من هنا يجب السعي لايجاد الحلول المشتركة لحماية حق مكتسب للمواطنين بسلسلة رتب ورواتب وتأمين المداخيل المناسبة لها".