فنيانوس: آن الأوان للانطلاق بعمل مسؤول

أكد وزير الاشغال والنقل يوسف فنيانوس "اننا بحاجة الى ثقافة الوحدة الإجتماعية والوطنية، ثقافة التواصل مع العصر ومنجزاته، ثقافة التنمية وترشيد إستخدام الموارد وتحديد الأولويات".

وقال خلال ندوة في مقر نقابة المهندسين في بيروت حول "الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية": "آن الأوان للانطلاق بعمل مسؤول من أجل تنفيذ هذه الخطة التي أقرها مجلس الوزراء منذ 2009 ولم توضع بعد موضع التنفيذ الجدي."

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ولفت الى ان "الخطة الشاملة لترتيب استعمالات الاراضي اللبنانية تشكل نقطة الانطلاق لمثل هذا المشروع، إذ أنها تحدد الاطار العام لاستراتيجية تجهيز المناطق على المدى الطويل وهي تعتبر مرجعا أساسيا لوضع أنظمة التنظيم المدني المحلية من جهة، وبرمجة الاستثمارات العامة من جهة أخرى."

واشار الى ان "الخطة تسمح بتوسيع الخيارات المتاحة للسكن والاستثمار في أنحاء البلاد كافة، كما تسعى إلى ترشيد إستغلال الموارد لضمان التنمية المستدامة والتوازن بين المنطق وتحسين الانتاجية ومعدل النمو ضمن نهج عام يحافظ على البيئة والتراث".