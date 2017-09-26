أخبار محلية
26 أيلول 2017 - 09:00
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لجنة مالكي المولدات الخاصة ترفض القرار الذي اتخذته الطاقة والاقتصاد

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أعلنت لجنة مالكي المولدات الخاصة في لبنان، في مؤتمر صحافي، رفض القرار الذي اتخذته وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة بشأن تركيب عدادات للمولدات.
 
ودعوا الوزراء المعنيين إلى الاجتماع مع أصحاب المولدات لوضع تنظيم يراعي حقوق الجميع.
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