لجنة مالكي المولدات الخاصة ترفض القرار الذي اتخذته الطاقة والاقتصاد

اللجنة دعت الوزراء المعنيين إلى الاجتماع مع أصحاب المولدات

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LBCI News Lebanon

أعلنت لجنة مالكي المولدات الخاصة في لبنان، في مؤتمر صحافي، رفض القرار الذي اتخذته وزارتا الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة بشأن تركيب عدادات للمولدات.

ودعوا الوزراء المعنيين إلى الاجتماع مع أصحاب المولدات لوضع تنظيم يراعي حقوق الجميع.