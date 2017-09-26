حوار شامل عن السلسلة بين بري واعلاميين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته وفدا دوليا برئاسة السيد وايم سوينغ، كما التقى سفيرة الاوروغوي في بيروت، ثم التقى الاعلاميين في حوار شامل عن سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب والموازنة وغيرها من القضايا المهمة.