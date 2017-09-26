أخبار محلية
26 أيلول 2017 - 10:30
26/09/2017 10:30:59
حوار شامل عن السلسلة بين بري واعلاميين
لقاءات في دارة الرئيس بري
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LBCI News Lebanon
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته وفدا دوليا برئاسة السيد وايم سوينغ، كما التقى سفيرة الاوروغوي في بيروت، ثم التقى الاعلاميين في حوار شامل عن سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب والموازنة وغيرها من القضايا المهمة.
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