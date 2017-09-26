عون امام الجالية اللبنانية في باريس: المرحلة المقبلة هي لإعادة الانضباط الى المؤسسات

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اعتبر الرئيس ميشال عون أن "لبنان بلد مهدم معنويا وبمؤسساته ومعالمه القانونية والدستورية وببنيته الاجتماعية، وقال:"نريد بناء كل شيء من الاول."وأضاف في كلمة امام الجالية اللبنانية في باريس :"في لبنان فساد كثير، وبحاجة الى جهد لاعادة التأسيس، ولكن الاهم حصلنا على لاستقرار والامن ومؤسساتنا الامنية ممتازة وخضنا حربا ضد داعش وحررنا جبالنا."وأشار الى ان "المشكلة الثانية هي النزوح الكثيف، ونعمل مع المؤسسات الدولية والصديقة لحل الموضوع." لافتا الى أن هذا الحمل الثقيل خطر، لأن العبء الاقتصادي صعب وكذلك ألامني، ونحن لا زلنا نحارب الخلايا النائمة. نحن واعون لهذا الموضوع والاجهزة الامنية تعمل بجهد".وشدد على أن "ابقاء لبنان بمنأى عن النيران التي تحيط به هو اهم انجاز لكل اللبنانيين، والمرحلة المقبلة هي لإعادة الانضباط الى المؤسسات".