شارع "جبران خليل جبران" في باريس

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افتتحت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون ،التي ترافقُ رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون في "زيارةِ الدولة" الى فرنسا، شارعا باسم جبران خليل جبران في باريس.وشدد رئيسُ بلديةِ الدائرةِ الخامسة َ عشْرة َ في باريس فيليب غوجون على أن فرنسا لم تكن يوما لا مبالية لمصير لبنان، لافتا ً إلى أهميةِ العلاقات التي تربط ُلبنان بفرنسا في مختلف النواحي.من جهتها، شكرت السفيرة رلى نور الدين ممثلة السفارة اللبنانية في باريس رئيسة بلدية باريس ومُعظمَ القيِّمين على ادارة المؤسسات البلدية فيها على تخصيصهم حديقة ً تحمِلُ اسم جبران "وهو عملٌ اتى ثمرةَ اصرارٍ من كثيرين من الفرنسيين الذين يحبون لبنان".