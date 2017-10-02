نزار زكا يضرب عن الطعام...وصولا الى الرعاية الصحية

الإعلان

أعلنت أسرة اللبناني المسجون في ايران نزار زكا في بيان أنهبعد ان انهى اضرابه الاخير عن الطعام في 29 تموز الماضي، تلقى اللبناني نزار زكا زيارات طبية من قبل ثلاث اطباء اختصاصيين مختلفين، طلبوا جميعهم خلال هذه الزيارات نقل نزار زكا فورا الى المستشفى، بسبب نزيف معوي داخلي يعاني منه اضافة الى احتياجات طبية اخرى.والى اليوم، تفاقم وازداد النزيف المعوي لنزار زكا، بينما لم يزل ما يسمى بمساعد المدعي العام حاجي مرادي يمنع نزار زكا من الذهاب الى المستشفى او الحصول على العلاج.ومنذ يوم الجمعة، لا يستطيع نزار زكا حتى ان يفتح فمه ويتناول الطعام، وهذا ما تسبب بإضراب جديد قسري واجباري عن الطعام، وما ادى به الى ان يخبر سجانيه انه على اضراب عن الطعام حتى حصوله على كامل الرعاية الصحية ودخوله المستشفى وقد أعلن اضرابه القسري عن الطعام ابتداء من 29 ايلول 2017.ودعت أسرة زكا كل من منظمة الصليب الاحمر الدولية ومفوضية حقوق الانسان في الامم المتحدة لأخذ الاجراءات اللازمة.